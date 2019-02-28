Emeklilerin yılın ilk zammının oranı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.19, memurlarda ise yüzde 10.73 oldu. Bu oranlarla Ocakta en düşük Bağ- Kur emekli aylığı bin 447 lira 77 kuruştan bin 595 lira 30 kuruşa yükselirken, Bağ-Kur tarım emeklilerinde taban maaş bin 79 lira 58 kuruştan bin 189 lira 59 kuruşa çıktı. En düşük memur emeklisi aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 lira 59 kuruşa ulaştı. SSK'lılarda en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 650 lira 4 kuruştan bin 818 lira 18 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 lira 40 kuruştan bin 125 lira 48 kuruşa yükseldi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek aylık ise 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 390 lira 70 kuruşa çıktı. Bu ay da emeklilerden 150 binine bir zam daha yapıldı. Malüllük ve yaşlılık aylığında ek ödeme dahil taban maaş bin liraya çıkarıldı. Şimdi gözler Temmuz zammına çevrildi. SSK ve Bağ- Kur emeklileri, ilk 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5'lik zamma ilaveten, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek.
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2000 sonrası en düşük ssk emekli maaşını da yazın bir zahmet
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