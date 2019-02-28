Bakan Albayrak: 2019 güçlü bir yıl olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 çok daha güçlü ve rahat bir yıl olacak. 2019 çok daha önemli adımlar atılarak içeride ve dışarıda çok daha güçlü, pozitif neticeleri aldığımız bir yıl olacak" dedi. Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda konuşan Albayrak, şu mesajları verdi:
Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) güçlü kamu mali yapımız ve sağladığımız mali disiplin ülkemiz için en önemli çıpa olmaya devam edecek.
YEP stratejilerimizle uyumlu, ekonomide yazmaya başladığımız yeni hikayenin destekçisi olacak bir vergi sistemi için başladığımız çalışmalarımızı bir ileri faza taşıyoruz.
Etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracak ve mecbur olmadıkça yeni istisna, muafiyet ve indirim getirmeyeceğiz.
Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) güçlü kamu mali yapımız ve sağladığımız mali disiplin ülkemiz için en önemli çıpa olmaya devam edecek.
YEP stratejilerimizle uyumlu, ekonomide yazmaya başladığımız yeni hikayenin destekçisi olacak bir vergi sistemi için başladığımız çalışmalarımızı bir ileri faza taşıyoruz.
Etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracak ve mecbur olmadıkça yeni istisna, muafiyet ve indirim getirmeyeceğiz.
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