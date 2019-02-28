Benzine indirim geldi

Benzin fiyatlarında 11 kuruş indirime gidildi. İndirimin ardından benzin fiyatları İstanbul'da 6.43 liraya, Ankara'da 6.50 liraya, İzmir'de de 6.48 liraya indi. Önceki gece benzine 17 kuruş, motorine de 28 kuruş zam yapılmıştı. İndirimin, petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor.
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- 28.02.2019
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