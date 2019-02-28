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Benzine indirim geldi
Benzin fiyatlarında 11 kuruş indirime gidildi. in ardından fiyatları İstanbul'da 6.43 liraya, Ankara'da 6.50 liraya, İzmir'de de 6.48 liraya indi. Önceki gece benzine 17 kuruş, motorine de 28 kuruş zam yapılmıştı. İndirimin, petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor.

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