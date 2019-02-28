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  • 28.02.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 09:32

nda son dakika! 28 Şubat canlı gram altın, çeyrek altın, tam oldu?

son iki haftanın dip seviyesine yakın seyrediyor. Ülkemizde yatırım araçları olarak en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altının gram fiyatı, dünkü kapanışta 0,13 azalışla 226,00 liradan tamamladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam oldu? İşte 28 Şubat ...

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları doların kayıplarını toparlamasıyla dün gördüğü iki haftanın dip seviyesine yakın seyrediyor. Altının onsu spot piyasada yüzde 0.1 düşüşle 1,318.50 dolara geriledi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
225,52
225,67

ÇEYREK ALTIN FİYATI
360,83
368,97

YARIM ALTIN FİYATI
719,41
737,93

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