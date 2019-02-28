Altın fiyatları doların kayıplarını toparlamasıyla dün gördüğü iki haftanın dip seviyesine yakın seyrediyor. Altının onsu spot piyasada yüzde 0.1 düşüşle 1,318.50 dolara geriledi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

225,52

225,67

ÇEYREK ALTIN FİYATI

360,83

368,97

YARIM ALTIN FİYATI

719,41

737,93