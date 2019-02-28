Elektrik destek yardımı kimlere verilir? Elektrik destek yardımına nasıl başvurulur ve başvuru şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan elektrik desteği ile ilgili karar sonrası destek ödemeleri ile ilgili süreç netlik kazandı. Vatandaşlar konu ile ilgili açıklamaları yakından takip ederken, bir açıklama da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk 2 milyon 22 bin aileye elektrik desteği uygulamasının 1 Mart 2019 tarihi itibariyle başlayacağını duyurdu. Peki yaklaşık 10 milyon kişinin yararlanacağı elektrik destek ödemeleri kime verilecek? Elektrik destek ödemesi için nereye başvurulur? Elektrik destek ödemesi başvuru şartları neler? Elektrik destek ödemesi ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...