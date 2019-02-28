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  • 28.02.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 09:19

Elektrik destek yardımı kimlere verilir? Elektrik destek yardımına nasıl başvurulur ve başvuru şartları neler?

Başkan Erdoğan'ın duyurması ile başlayan 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesi ile ilgili süreç, kararın bugün Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte netlik kazandı. 1 Mart 2019 Cuma günü itibari ile başlayacak olan destek ödemeleri ile ilgili vatandaşlar akıllarındaki sorulara yanıt aramaya başladı. nedir? Elektrik destek ödemesi kimlere verilir? Elektrik destek ödemesine başvuru şartları neler? İşte elektrik destek ödemesi ile ilgili detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan elektrik desteği ile ilgili karar sonrası destek ödemeleri ile ilgili süreç netlik kazandı. Vatandaşlar konu ile ilgili açıklamaları yakından takip ederken, bir açıklama da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk 2 milyon 22 bin aileye elektrik desteği uygulamasının 1 Mart 2019 tarihi itibariyle başlayacağını duyurdu. Peki yaklaşık 10 milyon kişinin yararlanacağı elektrik destek ödemeleri kime verilecek? Elektrik destek ödemesi için nereye başvurulur? Elektrik destek ödemesi başvuru şartları neler? Elektrik destek ödemesi ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

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