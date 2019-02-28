Dolar, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in ABD ile Çin arasındaki müzakerelerin sonucunu tahmin etmek için çok erken olduğunu söylemesinin ardından dünkü kazanımlarını sürdürdü. Dolar Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimin tırmanması sonucunda yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesinden de destek buldu. Peki, dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 28 Şubat güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 5,3270 liradan alınan dolar, 5,3290 liradan satılıyor. 6,0720 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0740 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2950 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0320 lira olmuştu.