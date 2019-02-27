Kredilerde vade uzadı

İhtiyaç kredilerinin ardından tüketici ve bazı taşıt kredileri ile bilgisayar, tablet alım kredilerinde vadeler yeniden düzenlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) düzenlemesiyle bilgisayar, taşımacılık, seyahat, sağlık harcamaları ile kurumsal kredi kartlarında taksit sayısı artırıldı. Tüketici kredilerinde vade 60 aya çıkarıldı. Bilgisayar, taşımacılıkta taksit sınırı 6 aydan 12 aya, yurt içine ilişkin harcamalar ve sağlıkta 9 aydan 12 aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırı 9 aydan 12 aya yükseltildi. Düzenlemede yer alan bir diğer uygulama ise taşıt kredileri ile ilgili. Fatura bedeli 120 bin liranın altında olan taşıtlar için 60 ay vadeye kadar kredi kullanılabilecek. Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredileri talep edilmesi durumunda en fazla 60 ayla sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek. İhtiyaç kredilerinin ödemelerini geciktirenler yararlanacak.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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