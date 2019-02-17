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  • 17.02.2019 10:39
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 10:45

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Muhtaç ailelere elektrik desteği başlıyor

Başkan 'ın açıkladığı muhtaç hanelere elektrik desteğinin önümüzdeki haftadan itibaren hayata geçirilmesi planlanıyor.

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! O destek hayata geçiyor

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan muhtaç hanelere elektrik tüketim desteğinin gelecek hafta başlaması planlanıyor.

10 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK
Düzenli yardım alan hak sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak. Söz konusu destek, ortalama 2,5 milyon hanede 10 milyon kişiye sağlanacak.

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