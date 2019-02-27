Hükümet açıkladı: Ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018 yılında ürün incelemelerinin yapıldığını söyledi. 9 ayda yapılan incelemelerde 102 bin 141 ürünün yüzde 19'unun uygunsuz olduğunu belirten Pekcan şunları söyledi:

"Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağını hazırladık, taslağın yasalaşmasıyla ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atacağız."