Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.02.2019 11:41
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 11:52

Hükümet açıkladı: Ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağını hazırladık, taslağın yasalaşmasıyla ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atacağız." dedi.

Bakan açıkladı: Taslak hazır!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018 yılında ürün incelemelerinin yapıldığını söyledi. 9 ayda yapılan incelemelerde 102 bin 141 ürünün yüzde 19'unun uygunsuz olduğunu belirten Pekcan şunları söyledi:

"Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağını hazırladık, taslağın yasalaşmasıyla ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atacağız."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriHükümet açıkladı: Ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atacağız
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar