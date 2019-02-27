3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkarılması durumunda milyonlarca kamu görevlisinin geliri büyük oranda artacak. 3600 ek gösterge için çalışmalar sürerken yasanın çıkması için net bir tarih henüz verilmedi.



3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?



Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayırım yapılmaksızın 3600 kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din Görevlisi yararlanacak.





EK GÖSTERGE NEDİR?



Memurların aylık ücretlerini ve emeklilik ile ilgili alacaklarını belirleyen ek gösterge, memurların hizmet sınıfları ve derecelerine göre farklılık gösteren bir kavramdır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.