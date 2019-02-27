Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi yılda 2 kez zam, 2 kez de bayram ikramiyesi alıyor. Her yıl Ocak ve Temmuz'da maaşları bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, geçen yıl çıkarılan yasa sayesinde de Ramazan ve Kurban Bayramları'ndan önce biner lira ikramiye alıyor.
ŞUBAT ARTIŞI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta yüzde 10.19 zam yapılırken; en az aylık esnafta bin 595 lira 30 kuruşa, çiftçide bin 189 lira 59 kuruşa, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 818 lira 18 kuruşa, 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda bin 125 lira 48 kuruşa yükseldi. Ayrıca, bin liranın altında maaş alan yaklaşık 150 bin emeklinin aylığı da hükümetin geçtiğimiz ay çıkardığı yasayla artırıldı. Bu kişilerin ek ödeme dahil maaşları bu aydan itibaren bin liraya yükseltildi. Yani artık bin liranın altında yaşlılık ve malullük aylığı kalmadı. Emekliler, yeni ödemeleri almaya başladı. Zamlı ödemeler yarın sona erecek. Taban maaşları daha da yukarı çekmek için çalışmalar devam edecek. Önümüzdeki dönemde taban maaşın asgari ücret seviyesine çekilmesi de söz konusu olabilecek. Bu yöndeki talepler hayata geçerse, asgari ücretin altında maaş olmayacak. Özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarla, Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi oranda zamlar ortaya çıkacak. 2 bin 20 lira seviyesine yükselen asgari ücret, emekli maaşlarının da tabanını oluşturacak.
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