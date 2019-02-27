Tanzim satış noktaları sebzenin ardından meyve ve bakliyata da ucuzluk getirdi. Nohut mercimek ve elma dünden itibaren tanzim satış noktalarına girerken, bu ürünlere haftaya da pirinç eklenecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satış noktalarında dünden itibaren nohudun 5.5 lira, mercimeğin 4.5 liradan satılmaya başlandığını belirterek, "Piyasa fiyatları iki misline yakın şu anda. Pirinci de haftaya 5 kiloluk paketlerde 30 liraya, kilogramını 6 liradan satmaya başlayacağız" dedi. Fiyat artışlarının nedenlerinden bir kısmının yaşanan hortum ve sel felaketleri bir kısmının da fırsatçıların operasyonları olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, tanzim satışlarından sonuç alındığını kaydetti.
- Ekonomi
- 27.02.2019
- Gazete
Bakliyata tanzim ucuzluğu
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