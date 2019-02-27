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a tanzim ucuzluğu

Bakliyata tanzim ucuzluğu
Tanzim satış noktaları sebzenin ardından meyve ve a da ucuzluk getirdi. Nohut mercimek ve elma dünden itibaren ına girerken, bu ürünlere haftaya da pirinç eklenecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satış noktalarında dünden itibaren nohudun 5.5 lira, mercimeğin 4.5 liradan satılmaya başlandığını belirterek, "Piyasa fiyatları iki misline yakın şu anda. Pirinci de haftaya 5 kiloluk paketlerde 30 liraya, kilogramını 6 liradan satmaya başlayacağız" dedi. Fiyat artışlarının nedenlerinden bir kısmının yaşanan hortum ve sel felaketleri bir kısmının da fırsatçıların operasyonları olduğuna dikkati çeken , tanzim satışlarından sonuç alındığını kaydetti.

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