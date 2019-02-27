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  • 27.02.2019 14:20
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 15:34

Bakan Albayrak: Milletimize verdiğimiz sözü en kısa zamanda hayata geçireceğiz

, "Ekonomide arzu ettiğimiz “Değişim” sürecini destekleyecek, tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemi için milletimize verdiğimiz sözü en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz da bu sürece güçlü bir destek ortaya koyacak." dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemi için milletimize verdiğimiz sözü en kısa zamanda hayata geçireceğiz." dedi.

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