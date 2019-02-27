Bakan Albayrak: Milletimize verdiğimiz sözü en kısa zamanda hayata geçireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemi için milletimize verdiğimiz sözü en kısa zamanda hayata geçireceğiz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemi için milletimize verdiğimiz sözü en kısa zamanda hayata geçireceğiz." dedi.
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