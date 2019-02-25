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  • 25.02.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 09:41

son dakika! 25 Şubat ve oldu? (Güncel )

yeni haftaya 5.32 civarında başladı. Geçen hafta 29 Ocak'tan bu yana en yüksek olan 5.3450'ye kadar yükseldikten sonra genel olarak sakin bir seyir izleyen dolar bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,3210'dan işlem görüyor. Peki, ve oldu? İşte 25 Şubat ...

ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik gelişmeler küresel bazda olumlu bir havaya neden olurken, dolar/TL haftaya Cuma günkü kapanışına yakın 5.32 civarında başladı, küresel piyasalardaki gelişmeler izleniyor. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 25 Şubat Pazartesi güncel döviz kuru...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Saat 09.38 itibarıyla dolar ve euro fiyatları şu şekilde;

DOLAR:
ALIŞ: 5,3180
SATIŞ: 5,3199

EURO:
ALIŞ: 6,0379
SATIŞ: 6,0412

KÜRESEL PİYASALAR YENİ HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

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