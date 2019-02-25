ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik gelişmeler küresel bazda olumlu bir havaya neden olurken, dolar/TL haftaya Cuma günkü kapanışına yakın 5.32 civarında başladı, küresel piyasalardaki gelişmeler izleniyor. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 25 Şubat Pazartesi güncel döviz kuru...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
Saat 09.38 itibarıyla dolar ve euro fiyatları şu şekilde;
DOLAR:
ALIŞ: 5,3180
SATIŞ: 5,3199
EURO:
ALIŞ: 6,0379
SATIŞ: 6,0412
KÜRESEL PİYASALAR YENİ HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI
Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.
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