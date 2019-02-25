Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesini gerekçe göstererek Çin ürünlerinden alınacak gümrük vergisini artırmayı ertelemesinin ardından doların yuan karşısında değer kaybetmesine paralel olarak yükseldi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI

227,07

227,22

ÇEYREK ALTIN FİYATI

363,30

371,50

YARIM ALTIN FİYATI

724,34

742,99