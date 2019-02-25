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  • 25.02.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 09:28

son dakika! 25 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam oldu?

yeni haftaya nasıl başladı? Yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, cuma günü kapanışta yüzde 0,39 azalışla 228,60 liradan işlem görmüştü. Doların yuan karşısında değer kaybetmesine paralel olarak yükselen altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 25 Şubat gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları...

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesini gerekçe göstererek Çin ürünlerinden alınacak gümrük vergisini artırmayı ertelemesinin ardından doların yuan karşısında değer kaybetmesine paralel olarak yükseldi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI
227,07
227,22

ÇEYREK ALTIN FİYATI
363,30
371,50

YARIM ALTIN FİYATI
724,34
742,99

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