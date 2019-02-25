Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesini gerekçe göstererek Çin ürünlerinden alınacak gümrük vergisini artırmayı ertelemesinin ardından doların yuan karşısında değer kaybetmesine paralel olarak yükseldi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Şubat güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GRAM ALTIN FİYATI
227,07
227,22
ÇEYREK ALTIN FİYATI
363,30
371,50
YARIM ALTIN FİYATI
724,34
742,99
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.