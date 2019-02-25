Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı" düzenleyecek.

Toplantı TOBB İkiz Kuleler'de saat 14.00'te başlayacak. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası ise tanıtım toplantısının devamında gerçekleştirilecek.

TARİHİ REKOR KIRILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl şubat ayında başlattığı "Milli İstihdam Seferberliği" kapsamında işe yerleştirmede 1 milyon 257 bin kişi ile cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştı.