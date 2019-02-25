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  • 25.02.2019 09:43
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 09:47

Bakan Albayrak bugün açıklayacak! seferberliği başlatılıyor

Geçtiğimiz yıllarda büyük oranda etki gösteren seferberliğine bir yenisi daha ekleniyor. 2019 yılı için gerçekleştirilecek seferberliğin ayrıntılarını bugün düzenlenecek toplantıda açıklayacak.

İstihdam seferberliği başlatılıyor

, " Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı" düzenleyecek.

Toplantı İkiz Kuleler'de saat 14.00'te başlayacak. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası ise tanıtım toplantısının devamında gerçekleştirilecek.

TARİHİ REKOR KIRILMIŞTI
Cumhurbaşkanı 'ın geçen yıl şubat ayında başlattığı "Milli İstihdam Seferberliği" kapsamında işe yerleştirmede 1 milyon 257 bin kişi ile cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştı.

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