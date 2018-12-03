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seferberliği

2019’a yeni bir seferberliğiyle güçlü giriş yapılacak. 2 milyon kişiye iş kapısı açmak için işgücü eğitimi verilecek, 70 bin kişi toplum yararına çalışacak, 439 bin yeni istihdam yaratılacak. Prim teşvikleri sürecek.

İstihdam seferberliği
Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle yeni bir yatırım ve seferberliğiyle 2019'a güçlü bir giriş yapacak. Atılacak önemli adımlardan bazıları şöyle olacak:
Toplum yararına programlar kapsamında 70 bin kişi kamu kurumlarında işe yerleştirilecek.
alan 180 bin kişiyi çalıştıran işverene prim desteği gelecek yıl başlayacak.
İşveren maliyetleri aşağı çekilecek, ilave istihdama destek sürecek. Teşviklerde istihdam artışına katkı sunan yatırım alanlarına öncelik verilecek.
Gelecek yıl 439 bin yeni istihdam yaratılacak. Yıl sonuna kadar 1 milyon 250 bin kişiye iş kapısı açılacak.
Gençlerin, kadınların, sosyal yardım alanların işgücü piyasasına katılımını artırmaya yönelik yeni teşvikler devreye girecek.
Gelecek yıl da işe ilk adımda asgari ücretin yarısını devlet ödeyecek. Girişimci gençlerin Bağ-Kur primlerini devlet ödemeye devam edecek.
Üniversite mezunlarına kalıcı iş için başlatılan işbaşı programları kapsamında net in yüzde 25'i kadar ücret desteği verilecek.
2 milyonun üzerinde kişinin aktif işgücü programlarından yararlanması sağlanacak.
İmalat sektöründeki işverenlere gençleri ilave istihdam etmeleri durumunda prim, vergi ve ücret desteği verilmeye devam edecek.
İşverenler için teşvik yazılımı gelecek.


Hazal ATEŞ

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