Milyonları ilgilendiren 3600 ek göstergede son durum her gün merakla takip ediliyor. 3600 ek gösterge yasası çıktığında milyonlarca memur ve emeklinin hem ikramiye miktarları hem de maaşları artacak.
3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NEDİR?
Milyonları ilgilendiren 3600 ek göstergede son durum her gün merakla takip ediliyor. 3600 ek gösterge yasası çıktığında milyonlarca memur ve emeklinin hem ikramiye miktarları hem de maaşları artacak.
3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NEDİR?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.