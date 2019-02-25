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  • 25.02.2019 11:46
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 11:46

ne zaman çıkacak? de son durum nedir?

Vatandaşların gündem konusu olan yoğun ilgi görüyor. 1.6 milyon memur emeklisi heyecanlı gözlerle 3600 ek gösterge ile ilgili açıklama yapılmasını bekliyor. Peki çıktığında hangi meslekleri kapsayacak?

Milyonları ilgilendiren 3600 ek göstergede son durum her gün merakla takip ediliyor. 3600 ek gösterge yasası çıktığında milyonlarca memur ve emeklinin hem ikramiye miktarları hem de maaşları artacak.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NEDİR?

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