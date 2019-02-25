Milyonları ilgilendiren 3600 ek göstergede son durum her gün merakla takip ediliyor. 3600 ek gösterge yasası çıktığında milyonlarca memur ve emeklinin hem ikramiye miktarları hem de maaşları artacak.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NEDİR?