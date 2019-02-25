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  • 25.02.2019 11:17
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 11:17

Başkanı'ndan gıda fiyatlarına ilişkin flaş açıklama

Başkanı , son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin, "Başlattığımız süreçler var, bazıları sonuçlandı bazıları devam ediyor. Takvim itibariyle henüz açıklayamadıklarımız var" dedi.

Gıda fiyatlarına ilişkin flaş açıklama!
Başkanı , son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin, "Başlattığımız süreçler var, bazıları sonuçlandı bazıları devam ediyor. Takvim itibariyle henüz açıklayamadıklarımız var" dedi.

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