Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 25.02.2019 12:29
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 12:29

nelerdir? 2019 ne kadar?

Gündemde sıkça araştırılan konulardan birisi dır. İŞKUR’un işsiz kalanlara ekonomik olarak rahat etmeleri için işsizlik maaşı imkanı sağlıyor. Peki işsizlik maaşı alabilmek için hangi şartlara sahip olmak gerekir? 2019 yılında oldu? İşte merak edilenler…

İşsizlik maaşı ekonomik anlamda vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Kendi isteği dışında işsiz kalanların yeni bir iş bulana kadar geçinebilmeleri için sunulan bu fırsat binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. İşsizlik maaşı hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi Haberleriİşsizlik maaşı şartları nelerdir? 2019 işsizlik maaşı ne kadar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar