İşsizlik maaşı ekonomik anlamda vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Kendi isteği dışında işsiz kalanların yeni bir iş bulana kadar geçinebilmeleri için sunulan bu fırsat binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. İşsizlik maaşı hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.



İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?