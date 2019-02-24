Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Yatırımcıların gözbebeği olan altın fiyatları her gün merakla araştırılıyor. Gram altın yükselişini sürdürürken çeyrek altın düşüşe geçti. İşte Cuma günü kapanışta Kapalıçarşı'daki altın fiyatları…



ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



GRAM ALTIN FİYATI

227,24

227,29

ÇEYREK ALTIN FİYATI

363,36

371,55

YARIM ALTIN FİYATI

724,44

743,10

TAM ALTIN FİYATI

1.498,8400

1.536,1900