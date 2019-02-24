Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Yatırımcıların gözbebeği olan altın fiyatları her gün merakla araştırılıyor. Gram altın yükselişini sürdürürken çeyrek altın düşüşe geçti. İşte Cuma günü kapanışta Kapalıçarşı'daki altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN FİYATI
227,24
227,29
ÇEYREK ALTIN FİYATI
363,36
371,55
YARIM ALTIN FİYATI
724,44
743,10
TAM ALTIN FİYATI
1.498,8400
1.536,1900
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