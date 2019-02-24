Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 24.02.2019 10:26
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 11:02

bugün ne kadar? 24 Şubat Kapalıçarşı

Vatandaşların yakından takip ettiği bugün kaç liradan işlem görüyor? En önemli yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları hafta sonu serbest piyasa olmasına rağmen ne kadar olduğu merak ediliyor? 24 Şubat günü Kapalıçarşı’da çeyrek altın kaç lira?

Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Yatırımcıların gözbebeği olan altın fiyatları her gün merakla araştırılıyor. Gram altın yükselişini sürdürürken çeyrek altın düşüşe geçti. İşte Cuma günü kapanışta Kapalıçarşı'daki altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
227,24
227,29

ÇEYREK ALTIN FİYATI
363,36
371,55

YARIM ALTIN FİYATI
724,44
743,10

TAM ALTIN FİYATI
1.498,8400
1.536,1900

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları bugün ne kadar? 24 Şubat Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar