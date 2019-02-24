Dolar ve Euro bu hafta TL'ye göre oldukça değer kazandı. Dolar %1,02, Euro ise %1,77 yükseliş gösterdi. İşte vatandaşların merak ettiği ve yakından takip ettikleri 24 Şubat güncel Dolar ve Euro fiyatları…



EURO VE DOLAR FİYATLARI NE KADAR? (24 ŞUBAT 2019)



DOLAR:

ALIŞ: 5,3171

SATIŞ: 5,3242

EURO:

ALIŞ: 6,0286

SATIŞ: 6,0392