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  • 24.02.2019 10:46
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 11:02

bugün ne kadar? 24 Şubat Dolar ve fiyatları

Yatırımcıların merakla araştırdığı ve fiyatlarını haberimizde derledik. Piyasalar kapalı olsa da Cuma günü piyasa kapanışında Dolar ve Euro ne kadardan işlem gördü? Bugün almak isteyenler kaç liradan alabilecek?

Dolar ve Euro bu hafta TL'ye göre oldukça değer kazandı. Dolar %1,02, Euro ise %1,77 yükseliş gösterdi. İşte vatandaşların merak ettiği ve yakından takip ettikleri 24 Şubat güncel Dolar ve Euro fiyatları…

EURO VE DOLAR FİYATLARI NE KADAR? (24 ŞUBAT 2019)

DOLAR:
ALIŞ: 5,3171
SATIŞ: 5,3242

EURO:
ALIŞ: 6,0286
SATIŞ: 6,0392

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