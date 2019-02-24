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  • 24.02.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 09:48

Albayrak 'li yatırımcılarla buluşacak

ve arasında ABD'nin attığı siyasi adımlarla bozulan güven ortamı, ticaret köprüsüyle yeniden inşa edilecek gibi görünüyor. Bu noktada anahtar ise 20 milyar dolar olan ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma hedefi oldu. İşte 'in Türkiye-ABD ilişkilerini mercek altına aldığı bugünkü yazısı...

Albayrak ABD'li yatırımcılarla buluşacak
ABD ve Türkiye arasında ABD'nin attığı siyasi adımlarla bozulan güven ortamı, ticaret köprüsüyle yeniden inşa edilecek gibi görünüyor. Bu noktada anahtar ise 20 milyar dolar olan ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma hedefi oldu. İşte Özlem Doğaner'in Türkiye-ABD ilişkilerini mercek altına aldığı bugünkü yazısı...

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