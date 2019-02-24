Albayrak ABD'li yatırımcılarla buluşacak

ABD ve Türkiye arasında ABD'nin attığı siyasi adımlarla bozulan güven ortamı, ticaret köprüsüyle yeniden inşa edilecek gibi görünüyor. Bu noktada anahtar ise 20 milyar dolar olan ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma hedefi oldu. İşte Özlem Doğaner'in Türkiye-ABD ilişkilerini mercek altına aldığı bugünkü yazısı...

