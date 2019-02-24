Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 24.02.2019 10:58
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 10:58

ne kadar? 24 Şubat Pazar ve dolar kaç TL oldu? Güncel döviz kurları...

fiyatları haftayı nasıl kapattı? Dolar bu hafta kapanışta TL karşısında yüzde 1,02 değer kazandı. Bu hafta ABD doları yüzde 1,02 artarak 5,3260 liraya çıkarken, ise yüzde 1,77 değer kazanarak 6,0430 liraya çıktı. Peki, dolar ve euro fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 24 Şubat Pazar güncel döviz kuru...

Dolar ve Euro ne kadar?

Dolar ne kadar? Haftalık bazda euro yüzde 1,77 değer kazanırken, dolar ise yüzde 1,02 değer kazandı. Bu haftaki kapanışta, 5.3140 lirayı ve en yüksek 5.3414 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında, euro ise en düşük 6.0256 lirayı ve en yüksek 6.0743 lirayı gördükten sonra 6.05 – 6.06 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 24 Şubat güncel döviz kuru...

EURO VE DOLAR NE KADAR? (24 ŞUBAT)

Saat 11.00 itibarıyla dolar ve euro fiyatları şu şekilde;

DOLAR:
ALIŞ: 5,3171
SATIŞ: 5,3242

EURO:
ALIŞ: 6,0286
SATIŞ: 6,0392

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriDolar ne kadar? 24 Şubat Pazar euro ve dolar kaç TL oldu? Güncel döviz kurları...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar