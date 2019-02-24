300 lira taksitle konut

Hükümet, 2023 yılına kadar 100 bin sosyal konut sözü verirken, orta ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için tüm imkanları seferber ediyor. Hem dar gelirli vatandaşlar hem emekli, şehit aileleri, dul ve yetimleri de kapsayan konut projeleri hazırlanırken, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ön ödemeli sistemle konut yapılacak iller için talep toplamaya başlıyor. Vatandaşın ödeme gücü, vadesi, istediği bölge dikkate alınarak belli ortalardaki noktalarda projeler belirlenecek. Nüfus artışının hızlı, ev fiyatlarının yüksek olduğu yerlerde, dar gelirlilere yönelik sosyal konut üretimi desteklenecek. Yaklaşık 65 bin lira değerindeki konutlar bütçeye uygun olarak 300 lira taksitlerden başlıyor. Bazılarının başvuru süresi 29 Mart'a kadar devam edecek konutların peşinat oranları yüzde 10'dan yüzde 25'e kadar projeye göre değişiklik gösteriyor. Vade süresi de 96 aydan 240 aya kadar uzayabiliyor.