Kadınların çalışma hayatından kopmadan çocuğunu büyütebilmesi için 2016 yılı başında uygulamaya konulan 'yarım çalışma ödeneği'ne ilgi artarak devam ediyor. Uygulama ile anneler; yasal doğum izinleri bittikten sonra 6 aya varan sürede yarım gün çalışabiliyor.
- Ekonomi
- 23.02.2019
- Gazete
Yarım mesai tam maaş
Annelere ya da evlat edinen babalara 6 aya kadar yarım gün çalışarak tam maaş imkanı getiren uygulamaya 19 bin kişi başvurup 40 milyon lira aldı.
- Milyonlara müjde! Zam ve ikramiye verilecek
- İşsizlik maaşı bayramdan önce ödenecek mi?
- TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.