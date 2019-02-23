Yarım mesai tam maaş Annelere ya da evlat edinen babalara 6 aya kadar yarım gün çalışarak tam maaş imkanı getiren uygulamaya 19 bin kişi başvurup 40 milyon lira aldı.

Kadınların çalışma hayatından kopmadan çocuğunu büyütebilmesi için 2016 yılı başında uygulamaya konulan 'yarım çalışma ödeneği'ne ilgi artarak devam ediyor. Uygulama ile anneler; yasal doğum izinleri bittikten sonra 6 aya varan sürede yarım gün çalışabiliyor. çalışma hayatından kopmadan çocuğunu büyütebilmesi için 2016 yılı başında uygulamaya konulan 'yarım çalışma ödeneği'ne ilgi artarak devam ediyor. Uygulama ile anneler; yasal doğum izinleri bittikten sonra 6 aya varan sürede yarım gün çalışabiliyor. HABERİN DEVAMI

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