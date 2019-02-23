BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz" dedi. "İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak" diyen Akben, "Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek" ifadelerini kullandı.
- Ekonomi
- 23.02.2019
- Gazete
Kredide vade 60 aya çıkıyor
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