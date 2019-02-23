Telekom’un tahvil ihracına 5 kat talep

Türk Telekom, yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik 500 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Tahvile, 39 ülkeden 264 yatırımcı ihraç tutarının 5 katı talep gösterdi. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, "Tahvil ihracımıza 5 kat talep almış olmak, güçlü bilançomuz, rekor büyümelerimiz ve etkin nakit yönetimimizin yatırımcılar tarafından da takdir edildiğinin göstergesi" şeklinde konuştu.
- Ekonomi
- 23.02.2019
- Gazete
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