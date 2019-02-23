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Telekom’un tahvil ihracına 5 kat talep

Telekom’un tahvil ihracına 5 kat talep
Türk Telekom, yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik 500 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Tahvile, 39 ülkeden 264 yatırımcı ihraç tutarının 5 katı talep gösterdi. Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, "Tahvil ihracımıza 5 kat talep almış olmak, güçlü bilançomuz, rekor büyümelerimiz ve etkin nakit yönetimimizin yatırımcılar tarafından da takdir edildiğinin göstergesi" şeklinde konuştu.

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