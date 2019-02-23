DenizBank’tan 2.2 milyar TL kâr

DENİZBANK Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, bankanın pazardaki güçlü konumunu koruduğunu belirterek, "2018'de net kârımız bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla 2.2 milyar lira oldu" dedi. Hakan Ateş, en büyük beşinci özel banka olarak, geçen yıl 81 ile ve yurt dışına yayılan 754 şubede 14 bin çalışan ile ekonomiye katkı sağlamaya devam ederek 197 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştıklarını belirtti.
- Ekonomi
- 23.02.2019
- Gazete
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