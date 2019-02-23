Dolar ne kadar? Haftalık bazda euro yüzde 1,77 değer kazanırken, dolar ise yüzde 1,02 değer kazandı. Bu haftaki kapanışta, 5.3140 lirayı ve en yüksek 5.3414 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında, euro ise en düşük 6.0256 lirayı ve en yüksek 6.0743 lirayı gördükten sonra 6.05 – 6.06 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 23 Şubat güncel döviz kuru...

EURO VE DOLAR NE KADAR? (23 ŞUBAT)

Saat 10.20 itibarıyla dolar ve euro fiyatları şu şekilde;

DOLAR:

ALIŞ: 5,3171

SATIŞ: 5,3242

EURO:

ALIŞ: 6,0286

SATIŞ: 6,0392