VakıfBank faizleri indirdi

VAKIFBANK; konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. Banka, 1.5 milyon liraya kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 1.63'ten yüzde 1.49'a indirdi. İkinci el ve sıfır araçlarda, taşıt kredilerinde de indirime giden banka, yüzde 1.72 olan aylık faiz oranını yüzde 1.55'e çekti. VakıfBank'ta indirim öncesinde aylık yüzde 1.77'den başlayan bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yapılan değişiklik sonrasında yüzde 1.59'dan başlayan oranlara düşürüldü. 100 bin lira konut kredi kullanacak olan birisi 13 bin 120 lira avantaj yakalayacak.
- Ekonomi
- 22.02.2019
- Gazete
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