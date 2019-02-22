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  • 22.02.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 09:41

son dakika! 22 Şubat ve ? Güncel döviz kuru

endeksi dün yüzde 0.15 yükseldikten sonra bugün hafif değişim göstererek 96.608 seviyesinde bulunuyor. Analistler dolar/TL'nin son günlerde 5.20-5.35 bandında sıkışık bir seyir izlediğini belirtti. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3260 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0590 lira olmuştu. Peki, bugün ve oldu? İşte 22 Şubat güncel döviz kurları...

Dolar yukarı yönlü başladı

Dolar yüksek seyir izleyen ABD hazine tahvil getirilerinden destek bulurken, Avustralya doları son dönemdeki sert düşüşün ardından Merkez Bankası'nın iyimser açıklamaları ve Çin'in Avustralya'dan kömür ithalatı yasağına ilişkin endişelerin yatışmasıyla yatay seyrediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 22 Şubat güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR? (22 ŞUBAT 2019)

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3260 liradan, avro 6,0430 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,3240 liradan alınan dolar, 5,3260 liradan satılıyor. 6,0410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0430 lira olarak belirlendi.

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