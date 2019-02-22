Dolar yüksek seyir izleyen ABD hazine tahvil getirilerinden destek bulurken, Avustralya doları son dönemdeki sert düşüşün ardından Merkez Bankası'nın iyimser açıklamaları ve Çin'in Avustralya'dan kömür ithalatı yasağına ilişkin endişelerin yatışmasıyla yatay seyrediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 22 Şubat güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR? (22 ŞUBAT 2019)

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3260 liradan, avro 6,0430 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,3240 liradan alınan dolar, 5,3260 liradan satılıyor. 6,0410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0430 lira olarak belirlendi.