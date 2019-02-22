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  • 22.02.2019 10:24
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 10:29

Bakan 'den çiftçilere kredi yapılandırma müjdesi

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı , Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden kullandırılan tarımsal kredilerle ilgili borçların yapılandırılacağını duyurdu.

Hükümet müjdeyi verdi! O krediler yapılandırılacak

Tarım ve Orman Bakanı çiftçilere yeni müjdesini verdi. Dün mazot ve gübre destek ödemelerinin bugün itibariyle başlayacağını duyuran Pakdemirli, tarımsal kredi borçlarının da yapılandırılacağını söyledi.

Pakdemirli, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerin tarımsal kredi borçları yapılandırılacak" dedi.

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