Altın fiyatları ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin doları baskılamasıyla hafif yükseldi ancak Fed'in bu yıl faizleri tekrar artıracağı işaretleri kazanımlarını sınırladı. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,324.59 dolara yükseldi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (22 ŞUBAT 2019)

GRAM ALTIN FİYATI

227,89

228,04

ÇEYREK ALTIN FİYATI

364,62

372,84

YARIM ALTIN FİYATI

726,96

745,68