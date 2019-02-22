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  • 22.02.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 09:41

ne kadar? Dolar ve bugün ne kadar? (22 Şubat 2019)

fiyatlarında son durum merak edilirken, global piyasada dolar yüksek seyir izleyen ABD hazine tahvil getirilerinden destek buldu. Yurt içinde de 5,32 TL seviyelerinde seyrini sürdüren doların, Mart ayında yapılacak olan Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak karara göre seyir yönünü belirlemesi bekleniyor. İşte 22 Şubat 2019 Cuma günü döviz kurları...

Dolar ve Euro bugün ne kadar?

Dolar yüksek seyir izleyen ABD hazine tahvil getirilerinden destek bulurken, Avustralya doları son dönemdeki sert düşüşün ardından Merkez Bankası'nın iyimser açıklamaları ve Çin'in Avustralya'dan kömür ithalatı yasağına ilişkin endişelerin yatışmasıyla yatay seyrediyor. Dolar endeksi dün yüzde 0.15 yükseldikten sonra bugün hafif değişim göstererek 96.608 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin uzun vadeli hazine tahvil getirileri dün ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme haberleriyle bir haftanın zirvesine yükselmişti.

EURO VE DOLAR NE KADAR?
Dolar, ve euro alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,3234 5,3256
Avro 6,0390 6,0410

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