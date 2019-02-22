Dolar yüksek seyir izleyen ABD hazine tahvil getirilerinden destek bulurken, Avustralya doları son dönemdeki sert düşüşün ardından Merkez Bankası'nın iyimser açıklamaları ve Çin'in Avustralya'dan kömür ithalatı yasağına ilişkin endişelerin yatışmasıyla yatay seyrediyor. Dolar endeksi dün yüzde 0.15 yükseldikten sonra bugün hafif değişim göstererek 96.608 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin uzun vadeli hazine tahvil getirileri dün ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme haberleriyle bir haftanın zirvesine yükselmişti.

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Dolar, ve euro alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,3234 5,3256

Avro 6,0390 6,0410