Bugünkü
Takvim

Dışarıda 4.9 milyar $ harcadık

Dışarıda 4.9 milyar $ harcadık
Geçen yıl na çıkan 8 milyon 383 bin Türk vatandaşı, yüzde 80.4'ü kişisel, yüzde 19.6'sı paket tur olmak üzere, yabancı ülkelerde toplam 4 milyar 896 milyon dolar harcaması yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türk vatandaşlarının geçen yıl yurt dışında yaptığı kişi başı ortalama turizm harcaması 584 dolar olarak gerçekleşti. Seyahatini kişisel olarak organize eden vatandaşlar, kişi başı ortalama 528 dolar harcarken, paket turla gidenlerin harcaması kişi başı ortalama 789 doları buldu. Vatandaşlar, geçen yıl (beraberinde gidenler hariç tutulduğunda) en çok yüzde 43.3 ile gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla yurt dışını ziyaret etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDışarıda 4.9 milyar $ harcadık
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri