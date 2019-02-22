Dışarıda 4.9 milyar $ harcadık

Geçen yıl yurt dışına çıkan 8 milyon 383 bin Türk vatandaşı, yüzde 80.4'ü kişisel, yüzde 19.6'sı paket tur olmak üzere, yabancı ülkelerde toplam 4 milyar 896 milyon dolar turizm harcaması yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türk vatandaşlarının geçen yıl yurt dışında yaptığı kişi başı ortalama turizm harcaması 584 dolar olarak gerçekleşti. Seyahatini kişisel olarak organize eden vatandaşlar, kişi başı ortalama 528 dolar harcarken, paket turla gidenlerin harcaması kişi başı ortalama 789 doları buldu. Vatandaşlar, geçen yıl (beraberinde gidenler hariç tutulduğunda) en çok yüzde 43.3 ile gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla yurt dışını ziyaret etti.
- Ekonomi
- 22.02.2019
- Gazete
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