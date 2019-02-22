Dijital atılım rekor getirdi

TURKCELL Grubu 2018'i hedefleri aşan bir performansla tamamladı. Grup, bir önceki yıla kıyasla yüzde 20.8 artışla 21.3 milyar lira rekor gelir elde etti. Şirketin net kârı ise 2017 yılının üzerinde, 2 milyar lira olarak gerçekleşti. Turkcell'in dijital servislerine olan talebin ivme kazarak yükselmeye devam ettiğini anlatan Genel Müdür Kaan Terzioğlu, "2018'de genişlettiğimiz ve yeni özelliklerle zenginleştirdiğimiz dijital ürün portföyümüzle 85.8 milyon abone ve 169 milyon indirme rakamına ulaştık. 4.5G kullanıcılarının ortalama data tüketimi 7.6 GB'a yükseldi. Turkcell Türkiye'nin mobil çoklu teklif müşteri oranı 10.9 puan artışla yüzde 66.7'ye ulaşırken, TV'li çoklu oyun müşterileri oranı da yüzde 48.6 oldu" dedi. 4 yıl önce başladıkları dijital dönüşüm yolculuğunda başarılarla taçlandırdıkları bir yılı daha geride bıraktıklarını söyleyen Terzioğlu, "Dijitalleşen müşterilerimiz sayesinde Türkiye'de en fazla gelir elde eden, dünyada da en hızlı büyüyen operatör olduk" diye konuştu.
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- 22.02.2019
- Gazete
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