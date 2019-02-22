Türkiye'nin Akdeniz'de petrol arama faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Rumlar ise Türkiye'nin faaliyetlerinin kısıtlanmasını istiyor. Bu doğrultuda Avrupa Birliği ve ABD'ye baskı da yaptılar.

Ancak Türk hükümet yetkilileri her fırsatta Ege ve Akdeniz'deki haklarımızın korunacağını ve bölgede oldubittiye izin verilmeyeceğini söylüyor.

CHP'Lİ VEKİLİN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Geçtiğimiz günlerde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bakanlığa verdiği soru önergesi tartışma yaratmıştı. CHP'li vekil petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının büyük maliyet yarattığını söylemişti.

BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkında düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız" diyerek, "Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır" açıklamasında bulunmuştu.

MİLLİ İHA ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Bugün Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Millî Gemimiz TCG HEYBELİADA tarafından Açık Deniz Petrol Platformumuz DEEPSEA METRO-1 için Ege Denizi'nde icra edilen refakat görevine Millî İHA'mız BAYRAKTAR da eşlik etti." bilgisini verdi.





YERLİ VE MİLLİ İHA BAYRAKTAR

Orta İrtifa ve Uzun Menzil (MALE) sınıfı İHA konseptine uygun olarak geliştirilen Taktik İnsansız Hava Aracı Sistemi Milli ve Özgün tam otomatik uçuş kontrol özellikleri (Taksi, Kalkış, Seyir, İniş ve Park) ve üç yedekli uçuş kontrol sistem mimarisi, özgün seyrüsefer ve sensör füzyonu uygulamaları ile dünya klasmanında en ileri teknolojik seviyede geliştirilmekte olan keşif ve gözetleme aracıdır.

Eylül-Ekim 2009 yılında resmi heyet huzurunda Bayraktar Taktik İHA Sistemi ile hedeflenen tüm performans kriterleri başarıyla tamamlanarak uçuş testleri sergilenmiştir.

Bu uçuş testleri esnasında dünyada hiçbir alternatif İHA Sisteminde bulunmayan (Predator, Heron vb. dahil) hangardan çıktığı andan itibaren tam otomatik taksi, kalkış, uçuş, iniş, frenleme ve tekrar hangara dönüş gibi özellikler sergilenmiştir. Rekabet usulune dayalı olarak yürütülen bu uçuş testlerinde tek başarılı olan sistem Bayraktar İHA olmuştur.