Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkında düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap ediyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Altındağ'ın semtlerindeki tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Maşallah şu katılıma bakın, şu coşkuya bakın. Bu ilçemiz kuruluşundan itibaren AK Parti'ye verdiği destekle milli iradenin sesi olmuştuR. Şuana kadar girdiğimiz 14 seçimin tamamında Altındağlı kardeşlerimizin çok büyük desteğini aldık. Eski Türkiye heveslilerinin özellikle bizlere saldırdığı dönemlerde Altındağ hep yanımızda oldu. Tarihimizin ilk doğrudan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Altındağ, %65,5 gibi büyük bir oranla şahsımı destekledi. Sizler 24 Haziran seçimlerinde şahsımı %66 oy oranı ile şahsımı cumhurbaşkanlığına layık gördünüz.

Şimdi Altındağlı kardeşlerimi sormak istiyorum. 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta milli iradeye sahip çıkıyor musun? Altındağ, tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na evet diyor musun?