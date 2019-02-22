Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 32 ilde 5 bin 439 konutu açık satışa çıkardı. Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. TOKİ tarafından açık satışa çıkarılan konutlar ile 343 lira taksitle ev sahibi olunabiliyor. Başvuru yapacak adaylarda belirli şartlar aranıyor. Peki, TOKİ başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Projelere göre farklılık gösteren konutlar 80 bin liradan, taksitleri ise 343 liradan başlıyor. Vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabilecek. Ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacak konutların başvuru şartları neler? İşte cevabı...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların başvuru yapabilmesi için 18 yaşında olmaları, hiç konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmaları gerekiyor.

SATIŞLAR NASIL OLACAK?

Konutların satışları niteliklerine ve bulunduğu illere göre yüzde 10, yüzde 20 ve yüzde 25 peşinat bedeli ile 120 ve 240 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecek.

ÖNCELİK YATAY VE YÖRESEL MİMARİDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla konut inşasında yatay ve yöresel mimariye yönelen TOKİ, inşa ettiği konutların yüzde 84'ünü 6 kat ve aşağısındaki binalar oluşturuyor. Ayrıca, farklı ekonomik gruptan insanların bir arada yaşamasına olanak sağlayan mahalle kültürünü dikkate alarak projeler üretiliyor.