Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Prim gününü doldurup yaşını bekleyen vatandaşlar EYT yasası çıkacak mı, sorularına yanıt arıyor. Son günlerdir gündemi meşgul eden EYT ile ilgili Aile, Çalışmav ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT yasası çıkacak mı? İşte Emeklilikte yaşa takılanların merak ettiği o sorunun yanıtı...

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Selçuk uzun süredir gündemi meşgul eden EYT konusuna da değinerek, "Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında." açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN EYT İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?