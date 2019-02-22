YILDIZ Holding, Godiva'nın, 4 ülkedeki operasyon ve Belçika'daki fabrikasını MBK Partners'a satmak için bir anlaşma yaptığını duyurdu. Anlaşmaya göre; MBK Partners, Godiva'nın faaliyet gösterdiği 100'den fazla pazarın içerisinden Japonya, Güney Kore, Avustralya'daki perakende ve dağıtım operasyonlarını alırken, Yeni Zelanda'da da pazar geliştirme hakkını elinde bulunduracak. Godiva paketli ürünler, e-ticaret, duty free noktaları (Japonya ve Güney Kore) ve bu ülkelerdeki 300'den fazla perakende mağazası da satış anlaşmasının kapsamında yer alıyor. Yıldız Holding, Godiva'nın bu 4 ülke dışındaki tüm coğrafyalarda yer alan 100'den fazla pazardaki operasyonlarının sahibi olmaya devam edecek.
- Ekonomi
- 22.02.2019
- Gazete
4 ülkede Godiva hakları satıldı
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