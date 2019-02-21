Jandarma Genel Komutanlığı 27 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 bin 180 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Soylu Jandarma Genel Komutanlığı 27 bin personel alımıyla ilgili "2019'da 27 bin 180 personel alımı planlanmaktadır." şeklinde konuştu. Açıklamaların ardından vatandaşlar Jandarma Genel Komutanlığı 27 bin personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Jandarma Genel Komutanlığı 27 bin personel alımı başvuru şartları neler sorusuyla ilgili merak edilen detayları sizin için derledik.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının ardından vatandaşlar Jandarma Genel Komutanlığı 27 bin personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Jandarma Genel Komutanlığı 27 bin personel alımı başvuru tarihiyle ilgili henüz resmi bir başvuru tarihi hakkında açıklama yapılmadı.



"JANDARMA'YA BU YIL 27 BİN 180 PERSONEL ALINACAK"

Jandarma'nın 2017'de 102 bin 763 olan profesyonel personel sayısının 2018'de yaklaşık yüzde 22 artırılarak 125 bin 92'ye çıkarıldığını hatırlatan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 2017'de yüzde 58 olan profesyonelleşme oranı 2018'de yüzde 64'e çıkarılmış oldu. 2017 yılında 24 bin 49 yeni personel alınmış, 2018'de yüzde 8 artışla 25 bin 949 personel temin edilmiştir. 2019'da ise 27 bin 180 personel alımı planlanmaktadır. Bu alımlar sayesinde 2017'de 53 yeni jandarma komando taburu, 2018'de 17 yeni jandarma komando taburu, 9 jandarma komando bölüğü, 4 cezaevi koruma taburu, 19 cezaevi koruma bölüğü, bir ilçe jandarma ve 18 karakol komutanlığı kurulmuştur.

Önemli bir yatırım da jandarmamızın teknik kapasitesiyle ilgili olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında milli helikopterimiz T-129 ATAK helikopterlerden 4 adet aldık. O günün heyecanını hatırlıyorum. Jandarma için T-129'ları almak aslında bir yolun çok önemli bir başlangıcıydı. 2019'da iki alım daha planlanmış olup, nisan ayında bu sayı 6'ya çıkacaktır. 19'u silahlı 23 insansız hava aracı olan jandarma bünyesine 2019 yılında 30 SİHA daha alınması planlanmaktadır. 2018 yılında 500'ü arazi tipi 980 yeni jandarma devriye aracı tedarik edilmiştir. 2017'de 90, 2018'de 194 yeni kirpi alımı yapılmış, 10 da kirpi ambulans tedarik edilmiştir. Şu anda 611 kirpi ve 12 kirpi ambulans mevcuttur. 2018 yılında asayiş hizmetleri için 120, trafik hizmetleri için 60 yeni motosiklet alınmıştır. 2019'da asayiş hizmetler için 100 tane daha almayı planlıyoruz."

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (08 Kasım 2013 tarihi ve sonrasında terhis olmak.)

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, üç yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.

Üç yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir.

Üç yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Uzman Erbaş Olur " kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

ı. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1'de BoyKilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

i. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.)