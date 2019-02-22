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2 bin 385 büro memuru aranıyor

2 bin 385 büro memuru aranıyor
İŞKUR milyonlarca kişinin iş umudu olmaya devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon insana istihdam imkanı yaratan İŞKUR'da yeni ilanlar yayınlandı. Yayınlanan ilanlar kapsamında 2 bin 385 büro memuru alımı yapılacağı duyuruldu. İşsizler, İŞKUR'a kayıt olup kolayca iş başvurusu yapabiliyor.

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