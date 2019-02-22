2 bin 385 büro memuru aranıyor

İŞKUR milyonlarca kişinin iş umudu olmaya devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon insana istihdam imkanı yaratan İŞKUR'da yeni ilanlar yayınlandı. Yayınlanan ilanlar kapsamında 2 bin 385 büro memuru alımı yapılacağı duyuruldu. İşsizler, İŞKUR'a kayıt olup kolayca iş başvurusu yapabiliyor.
- Ekonomi
- 22.02.2019
- Gazete
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