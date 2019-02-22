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160 bin kişiye kamuda iş fırsatı

Bu yıl kamuda önemli iş fırsatları var. 160 bin kişilik için düğmeye basıldı. 80 bin kişi toplum yararına çalışacak, 20 bin öğretmen, Jandarma’ya 27 bin 180 personel, 16 bin sağlıkçı alınacak.

160 bin kişiye kamuda iş fırsatı
Hükümet; bu yıl kamuda yüzbinlerce istihdam gerçekleştirecek. Kamu kurumları, yaklaşık 160 bin personel alımı için düğmeye bastı.

27 BİN 180 PERSONEL
Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alımı planlanıyor.

20 BİN YENİ ÖĞRETMEN
Bu ay 20 bin öğretmen ataması yapan Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması daha gerçekleştirecek. Ön başvurular, 26 Mart'ta başlayacak.

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