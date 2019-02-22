160 bin kişiye kamuda iş fırsatı

Hükümet; bu yıl kamuda yüzbinlerce istihdam gerçekleştirecek. Kamu kurumları, yaklaşık 160 bin personel alımı için düğmeye bastı.
27 BİN 180 PERSONEL
Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alımı planlanıyor.
20 BİN YENİ ÖĞRETMEN
Bu ay 20 bin öğretmen ataması yapan Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması daha gerçekleştirecek. Ön başvurular, 26 Mart'ta başlayacak.
27 BİN 180 PERSONEL
Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alımı planlanıyor.
20 BİN YENİ ÖĞRETMEN
Bu ay 20 bin öğretmen ataması yapan Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması daha gerçekleştirecek. Ön başvurular, 26 Mart'ta başlayacak.
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