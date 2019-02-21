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Ucuz satışa desteği

Ucuz satışa TESKOMB desteği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği ihtiyaç halinde tanzim satışların genişletilmesi kararının geçtiğimiz hafta 'da yapılan Buluşması'nda gerçekleştirilen istişareler sonucunda ortaya çıktığı öğrenildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği () Başkanı A. Kadir Akgül, "Bu iş esnafla da gayet güzel yapılabilir. Yeter ki ürün esnaf sanatkara aracısız gelsin" dedi.

BETÜL USTA

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