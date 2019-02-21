Sevgiliye karttan 2.5 milyar TL harcadık

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre; 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaklaşık 2.5 milyar lira kartlı ödeme gerçekleştirildi. Son 5 yılda 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapılan kartlı ödemeler sırasıyla 1.3 milyar, 1 milyar, 1.9 milyar, 2.2 milyar ve 2.5 milyar lira oldu. 8-14 Şubat haftasında kartlarla yapılan ödemelerde, ayın bir önceki haftasına göre yüzde 57 artışla kuyumculuk en fazla artış gösteren sektör oldu.
- Ekonomi
- 21.02.2019
- Gazete
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