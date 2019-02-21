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Sevgiliye karttan 2.5 milyar TL harcadık

Sevgiliye karttan 2.5 milyar TL harcadık
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre; 'nde yaklaşık 2.5 milyar lira kartlı ödeme gerçekleştirildi. Son 5 yılda 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapılan kartlı ödemeler sırasıyla 1.3 milyar, 1 milyar, 1.9 milyar, 2.2 milyar ve 2.5 milyar lira oldu. 8-14 Şubat haftasında kartlarla yapılan ödemelerde, ayın bir önceki haftasına göre yüzde 57 artışla kuyumculuk en fazla artış gösteren sektör oldu.

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