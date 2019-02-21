Bugünkü
Takvim

ye imkanı

Üreticiye hibe imkanı
Hükümet, tarımsal ler, ve yatırımlarla tarım-hayvancılık sektörünü güçlendirecek, dinamik yapıya kavuşturacak adımlar atmaya devam ediyor. Kamu yatırımları kapsamında tarım sektörüne 4.9 milyar liralık ödenek ayrılırken, sulama için 3.4 milyar liralık ödenek aktarılacak. Doğu ve , Karadeniz ve Ovası için damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırımlarına yüzde 50 hibe verilecek. n HAZAL ATEŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriÜreticiye hibe imkanı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri