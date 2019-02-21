Üreticiye hibe imkanı

Hükümet, tarımsal destekler, hibe ve yatırımlarla tarım-hayvancılık sektörünü güçlendirecek, dinamik yapıya kavuşturacak adımlar atmaya devam ediyor. Kamu yatırımları kapsamında tarım sektörüne 4.9 milyar liralık ödenek ayrılırken, sulama için 3.4 milyar liralık ödenek aktarılacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Konya Ovası için damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırımlarına yüzde 50 hibe verilecek. n HAZAL ATEŞ
- Ekonomi
- 21.02.2019
- Gazete
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