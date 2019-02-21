Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Taşınır Rehni sistemiyle KOBİ'lerimize 237 milyar lira, 38 milyar dolar ve 11 milyar euro finansman imkanı sağlandı. Bugüne kadar fiili kullandırım yaklaşık 96 milyar lirayı buldu" dedi. KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak, taşınırların ticari işlemlerde teminat olarak kullanılmasını yaygınlaştırmak, alacağın tahsili için alternatif imkanlar getirmek amacıyla reform niteliğindeki Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girdiğini hatırlatan Pekcan, düzenlemeyle KOBİ'lerin, çiftçi, üretici örgütü ve serbest meslek erbabının finansmana erişiminin kolaylaştığını belirterek, şöyle konuştu: "Bu Kanun ile birlikte Rehinli Taşınır Siciline ilişkin tüm işlemler, bakanlığımızın denetimi altında Türkiye Noterler Birliği tarafından oluşturulan Taşınır Rehin Sicili (TARES) sistemi üzerinden yapılmaya başlandı. En çok 455 bin 130 adet ile ticari alacaklar taşınır rehnine konu edildi. Bunu 412 bin 997 adet ile makine ve teçhizat takip etti."
- Ekonomi
- 21.02.2019
- Gazete
Taşınır rehni KOBİ’leri finansmanda rahatlattı
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