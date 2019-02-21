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En çok bakkal ve büfe açıldı

En çok bakkal ve büfe açıldı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Başkanı Bendevi Palandöken, 2018 sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 753 bin 213 olduğunu belirtti. 2018'de 229 bin 298 işyeri açıldığını anlatan Palandöken, en çok işyeri açılışı yapılan meslek kolunun 21 bin 836'yla bakkal, büfe ve market işletmeciliği olduğunu söyledi. Palandöken, "Bu işletmeleri 20 bin 493 ile lokantacılık faaliyetleri, 13 bin 155 ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, 9 bin 748 ile servis aracı işletmeciliği izledi" dedi.

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